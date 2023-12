Modificata l’ordinanza sugli alcolici dopo le 18, come viene rimodulato il divieto

Sono state giornate difficili sin dall’annuncio dell’ordinanza che fino all’8 gennaio prevede lo stop della vendita di alcolici, in città, a partire dalle 18. In questi giorni sono state numerose le osservazioni sia da parte dei commercianti che dalle associazioni che li rappresentano. Quest’oggi, infine, è stata emessa un’integrazione sull’ordinanza.

Il Comune della Spezia specifica così le novità: “Per quel che riguarda la vendita per asporto effettuata in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro e di metallo, la stessa è vietata dalla ore 18 alle ore 7 qualora la vendita sia destinata palesemente ad una consumazione immediata nell’area così individuata: Via Fiume (tratto compreso tra via Monteverdi e piazza Saint Bon), piazza Saint Bon , via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin, viale Amendola, via A Ferrari, via XXI Reggimento Fanteria, via San Fermo e via Bezzecca e Area demaniale marittima del complesso del Porto Mirabello, via A. Moro, Largo Fiorillo e Passeggiata Morin”.

