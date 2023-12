Per Tramonti, i custodi dell’incanto danno appuntamento alla biblioteca Beghi

Il consueto appuntamento di fine anno con l’Associazione Per Tramonti avverrà lunedì 11 dicembre (ore 17) presso la Biblioteca Civica Beghi – Via del Canaletto 100 alla Spezia. “Per Tramonti” è una organizzazione di volontariato che si impegna per salvaguardare il patrimonio culturale, naturale e paesaggistico dell’area. Il suo campo di azione sono i terrazzamenti, i sentieri, i muri a secco, opere che richiedono una azione di continua manutenzione e cura. Molte di queste azioni sono realizzate nell’ambito di un protocollo di intesa con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Comune della Spezia.

L’incontro di quest’anno ha un programma che intende presentare alcune di queste azioni, quelle appunto che si rivolgono a tutti, a quelli che conoscono bene il territorio di Tramonti e a quanti intendono, in occasione di questi incontri annuali, rendersi conto di quanto viene fatto, partecipare e conoscere le iniziative, dare un contributo, un sostegno.

