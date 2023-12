“Pranzo con Edo” da Alinò protagonista la beneficenza

Sarà un pranzo molto particolare quello programmato per domenica 17 c.m. presso la Locanda Alinò, una occasione per stare vicino a chi soffre e per assaporare buoni sentimenti e altruismo. Infatti l’Ass.ne “la Disabilità è Oltre” che si occupa di inabilità invalidanti molto gravi della nostra provincia ha organizzato l’occasione conviviale con l’intenzione di raccogliere fondi al fine di sostenere chi, meno fortunato, necessita costantemente di bisogni speciali come terapie riabilitative o acquisti di macchinari e attrezzature di sollievo.

L’organizzazione è affidata alla vice presidente Valentina Platania che si avvarrà oltre che della grande disponibilità di Ciro e Beppe titolari del locale di v. del Molo anche dell’Istituto Alberghiero Casini nella persona del docente ITP Rino Liparulo e di alcuni alunni che collaboreranno alla buona riuscita dell’evento.

L’ass.ne La Disabilità è Oltre non è nuova a manifestazioni di solidarietà integrando la raccolta fondi anche con gadget e manufatti che saranno presenti anche in occasione del pranzo.

I fondi raccolti in questa occasione andranno a favore di Edo, ragazzo con gravissime disabilità, il cui padre Andrea Pagella maratoneta della Running Station Team Lerici coinvolge spingendo la sua carrozzina in mezze maratone per testimoniare che la disabilità non pone limiti. Il pranzo che prevede menù adulti a 30 € e per bambini a 15€ propone le specialità della casa quali sgabei con affettati e formaggi, paccheri con pomodoro pachino, arrosto con patate dolci e bevande, insomma l’occasione per materializzare buoni propositi ma anche buona cucina.

Per info e prenotazioni contattare il 3491001787.

