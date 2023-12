Prima Categoria, la Letimbro sogna lo sgambetto al Città di Savona. Oliva: “Siamo pronti, giocheremo per vincere”

Savona. Un derby da cuori forti. Domani pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Letimbro e Città di Savona si sfideranno in occasione della dodicesima giornata del girone ‘B’ del campionato di Prima Categoria. I biancoblù disputeranno la gara conoscendo già l’esito dei match delle inseguitrici Masone e Albissole (i biancazzurri domani mattina affronteranno la Vadese presso il “Chittolina” alle ore 10:00), un fattore importante considerando la volontà del sodalizio del presidente Santucci di concludere il girone d’andata in vetta alla classifica.

Ad attendere il Città di Savona tuttavia ci sarà l’unica compagine savonese capace lo scorso anno di battere il Savona Fbc in entrambe le gare disputate in campionato: la Letimbro guidata da mister Maurizio Oliva. “Ci siamo preparati al meglio come fatto in occasione delle scorse partite – ha spiegato l’allenatore dei gialloblù -. Per noi è una grande gioia e un’emozione affrontare una squadra così importante che può contare su un pubblico altrettanto importante. Sarà una partita difficile, loro partono favoriti. Sorrido quando sento dire che noi non abbiamo niente da perdere… Questo non è assolutamente vero, in palio ci sono tre punti per entrambe le squadre”.

