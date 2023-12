Prima Categoria. La Vadese annuncia gli innesti di Garbini e Diarra

Primi due rinforzi in casa Vadese, inizia infatti con un doppio colpo il mercato invernale della Vadese.

Vestiranno i colori azzurrogranta il difensore centrale Pablo Andreas Garbini e la seconda punta Lamine Diarra.

Due profili di alto livello, Garbini da sempre una carriera ai massimi livelli tra serie C, D e fino a domenica scorsa in Eccellenza col Busalla. Mentre Diarra ritrova mister Monte dopo l’esperienza comune a Bragno nella stagione 21/22.

Mercato che non si concluderà con solo questi due acquisti, resta forte l’impegno societario per rafforzare la zona offensiva con una prima punta

