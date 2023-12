Prima Categoria, Millesimo. Squalifica ridotta anche per Icardo

Millesimo. Dopo l’esito positivo del ricorso per Artur Hamati, arrivano anche buone notizie per il difensore classe 2003 giallorosso. Da 5 giornate di squalifica il Giudice Sportivo ha deciso di ‘abbonargliene’ 2, scendendo così a quota 3 giornate da scontare. Un sospiro di sollievo per Macchia e tutta la società che potrà riavere il giocatore a partire dalla partita contro la Polisportiva Sanremo.

Il Dg del club Fabrizio Levratto compiaciuto per la scelta del Giudice: “La società è contenta per la scelta del Giudice di aver ridotto la squalifica da 5 a 3 giornate. Ciò che è stato riportato da Masini era esagerato, l’unica colpa del mio tesserato è stata avere una reazione, 5 giornate erano veramente esagerate.

