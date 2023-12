Rapallo: “Posteggio Poggiolino, battaglia vinta dai camionisti”

Da Andrea Carannante, candidato sindaco Rapallo

Gli autotrasportatori vincono il braccio di ferro con il comune che aveva concesso a ICLAS uno spazio indispensabile per il parcheggio dei mezzi di questi lavoratori rapallesi. Una battaglia vinta quella del poggiolino senza l’appoggio di nessuno (opposizione assente) grazie alla determinazione camionisti di Rapallo. Questo dimostra che quando i cittadini partecipano senza paura i risultati arrivano. E da domani ci impegneremo affinché quel parcheggio non continui ad essere gestito in totale anarchia e ad uso libero dei pullman turistici che intasano la città’. Liberiamo Rapallo!

» leggi tutto su www.levantenews.it