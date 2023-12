‘Santa’: “Chiusura convento Cappuccini, purtroppo avevamo ragione”

Dallo staff della Tigulliana

Il prossimo 10 gennaio i Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure lasceranno definitivamente il Convento.

La conferma ufficiale di quanto avevamo clamorosamente annunciato un mese fa arriva ora dalla Diocesi di Chiavari e dallo stesso Superiore della Provincia Ligure dei Cappuccini. Ecco la sintesi del comunicato della Diocesi:

“Con grande riconoscenza ci apprestiamo a salutare la Comunità dei Frati Cappuccini di Santa Margherita Ligure che il prossimo 10 gennaio lascerà il locale convento per unirsi ad altre comunità. (…) Non possiamo nascondere il profondo dispiacere dell’intera comunità diocesana”.

A questo punto, poiché risultano confermate le nostre notizie e le nostre preoccupazioni, ci appare ancor più incomprendibile il comunicato stampa con cui il sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni, un mese fa, aveva denigrato l’associazione “Tigulliana” accusandola di aver fornito… “falsificazioni della realtà”. Ora tutti sanno che la notizia da noi diffusa era una notizia (purtroppo) vera.

Se il nostro grido di allarme non è servito a scongiurare la chiusura del Convento, è servito (se non altro) a bloccare una possibile vendita del complesso.

Ci chiediamo soltanto: chi ha raccontato bugie? Alla luce di quanto sta accadendo, la risposta appare ovvia.

