‘Santa’: il Comune sul trasferimento dei frati Cappuccini

Da comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Il Sindaco e l’Amministrazione di Santa Margherita Ligure, nel prendere atto che – dopo le festività – la Comunità dei Frati Cappuccini si trasferirà altrove (nell’ambito di una pianificazione regionale che, in risposta al cambiamento delle esigenze dei tempi, ha già previsto e prevedrà varie modifiche gestionali), esprimono dispiacere ma anche profondo affetto e sentita riconoscenza nei confronti dei Frati Cappuccini per il lungo tempo trascorso a Santa Margherita Ligure e per il lavoro svolto per la ns Comunità e con la ns Comunità.

A loro va il nostro abbraccio fraterno. Inoltre, ringraziamo i Frati Cappuccini per l’espressa volontà di mantenere un presidio spirituale e sociale nel convento di Santa Margherita Ligure sia nell’immediato, proseguendo le celebrazioni francescane più significative, sia nelle prospettive di lungo periodo, preservando la destinazione religiosa della struttura, così smentendo le voci diffuse qualche settimana addietro che presagivano future possibili speculazioni edilizie sulla struttura.

