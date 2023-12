Dall’Associazione Fiab Tigullio Vivinbici

FIAB Tigullio organizza un pomeriggio di racconti di viaggio sulle due ruote presso la sua sede di Sestri Levante in Viale Dante 132 H. Venerdì 15 dicembre, dalle ore 17,00, Claudio e Marco racconteranno i loro cicloviaggi in Calabria, lungo La ciclovia dei Parchi, e in Tunisia.

