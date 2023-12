Liguria. Con la fine del ponte dell’Immacolata scatta il primo controesodo della stagione invernale verso le regioni del Nord con conseguenti rallentamenti e code lungo le autostrade liguri.

in A10 ci sono 5 chilometri di coda tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Italia causa lavori. Rallentamenti di un chilometro tra Andora e Albenga in direzione Italia causa lavori. Coda di 2 chilometri tra l’inizio della complanare di Savona e Celle Ligure per lavori.

» leggi tutto su www.genova24.it