Calcio/ Retegui e Dragusin sprecano, Mota no: il Genoa cede 1-0 al Monza

Il Genoa spreca, il Monza no e alla fine porta a casa la vittoria al termine di una gara brutta con poche occasioni da gol. All’U-Power finisce 1-0 per la squadra allenata da un altro ex rossoblu, Palladino. Per i rossoblu tanta amarezza per aver sprecato due occasioni nitide, una con Retegui e l’altra con Dragusin per riuscire a portare a casa un punto per la classifica. Gilardino decide di lanciare Messias-Gudmundsson a supporto di Retegui, mentre in difesa a sinistra c’è Vasquez e a centrocampo Haps.

Un primo tempo senza grandi occasioni da gol da parte di entrambe le squadre: le uniche emozioni avvengono al 18’ con il tiro di Carboni fuori e al 43’ con Badelj che manda sull’esterno della rete. Poi tanta imprecisione da una parte e dall’altra.

» leggi tutto su www.levantenews.it