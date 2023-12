“Attorno a famose foto degli anni ’70 si è formato un collettivo per raccontare le storie di molti che ai Tempi dei cuori che s’infiammano scelsero l’impegno. Anche ora sono tempi di fuoco e servono quelle storie per infiammarli perché l’incendio dei cuori divampi. (Vol. 1)”. Questa la descrizione del primo volume intitolato Tempi dei cuori che si infiammano: 278 pagine di articoli tratti dall’omonimo blog che fu pubblicato il 16 aprile 2020 nel pieno del lockdown sulla base del lavoro collettivo imbastito dal 2018. Al libro, disponibile alla libreria Liberitutti (Via Rommaseo 49, La Spezia), hanno collaborato Roberto Bugliani, Sergio Olivieri, Paola Polito, Paolo Luporini, Gian Paolo Ragnoli, Gian Luigi Ago, Gianandrea Ghirri, Federico Lucio Paganini, Graziano Bellani, Amilcare Mario Grassi, Elvira Taverna, Pietro Bellani, Marco Brando, Rita Orecchio, Attilia Brusone, Natalino Alberti, Augusto Caffaz, Giuliano Olivieri, Claudio Rissicini, Augusto Licausi, Stefania Ricciardi.

L’articolo Dal blog al libro, ecco il primo volume di “Tempi dei cuori che s’infiammano” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com