Deiva, un mare vivace per i tuffatori del cimento dell’Immacolata

Il mare scompiglia il tradizionale cimento dell’Immacolata di Deiva Marina. In una mattinata che sembrava presa in prestito ad altra stagione, le onde grosse hanno costretto a un veloce riassestamento del tradizionale tuffo organizzato dalla Pro Loco locale.

Il successo dell’evento è stato fermato in immagini nelle foto di Anna Silvestri, che gestisce le case vacanza di A&B Holiday Home di Deiva Marina.

“Noi adesso siamo chiusi – riferisce Anna Silvestri – riapriremo con la primavera. Ma siamo felici di vedere il paese vivo, con molti turisti anche adesso. Quest’estate ha sancito il ritorno degli stranieri, abbiamo avuto un’ottima stagione. Per questo ponte la maggioranza sono italiani. La Pro Loco deivese continua ad organizzare molte attività. Sono loro ad aver assicurato anche il tradizionale cimento odierno, che entusiasma e raggruppa bambini e ottuagenari, di prevalenza locali. Oggi mi godo la splendida giornata di mare. La frenesia di tuffarmi non mi è salita ma lo spettacolo del tuffo collettivo nel sole di dicembre mi ha regalato un sorriso duraturo”.

