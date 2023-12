Formazione, Its liguri primi in Italia per qualità: dalla Regione oltre 1,8 milioni di euro

Liguria. Un milione e 827mila euro per l’anno formativo 2023/2024, di cui 619mila a titolo di premialità per gli eccellenti risultati raggiunti. Questa la somma erogata dal ministero dell’Istruzione e del Merito a favore delle fondazioni Its (Istituti Tecnologici Superiori) Academy della Regione Liguria.

Il riparto dei fondi è stato approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla Formazione Marco Scajola. Il finanziamento è il risultato del monitoraggio realizzato da Indire (Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa) che ha visto la Liguria classificarsi come prima in Italia per qualità degli Its con uno stato di eccellenza attribuito a tutti gli 11 percorsi, conclusi al 31 dicembre 2021, analizzati.

» leggi tutto su www.genova24.it