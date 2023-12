Genoa sconfitto a Monza. Gilardino: “Dominato la ripresa, la prestazione c’è stata”

Genoa sconfitto 1 a 0 contro il Monza. Decisivo il goal di Mota sul finale di partita. Così mister Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn: “C’è un po’ di frustrazione. Non ho nulla da rimproverare i ragazzi su come hanno interpretato la gara. Abbiamo dominato il secondo tempo, mi ricordo pochissime situazioni da parte del Monza. Abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio e per riprenderla. A ogni minimo errore subiamo goal”.

Nell’ambito di una partita da pareggio e che si capiva fin da subito che sarebbe stata decisa da un episodio, pesa la poca precisione sotto porta: “Dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi che hanno fatto un’ottima gara – prosegue -. Quelle di Retegui e Dragusin sono state le occasioni più nitide. Ci sono state altre situazioni dove avremmo potuto fare meglio. Risultato negativo ma la prestazione c’è stata“.

