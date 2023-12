Il gatto di Schrödinger

“Quindi lei, signorina, ora è parecchio preoccupata” la signorina seduta compostamente davanti alla scrivania del commissario Riccardo Borachia è una persona molto graziosa: piccola, leggermente tondetta ma in un modo da apparire minuta al tempo stesso, ha i capelli castano scuri a caschetto abbondante, a noce; indossa occhiali dalla montatura metallica e con lenti tonde; veste jeans semplici, chiari, che le stringono le caviglie sopra a ballerine invernali, con la para senza soluzione di continuità, in lieve discesa dal tacco sobrio verso la punta; ha una camicia candida col colletto a becchi piccoli seminascosti da un girocollo in lana bordeaux; non porta monili ma ha un orologio unisex a cassa bianchissima e contorno tondo nero non eccessivo.

“Beh, se da due mesi non sai dove è finito tuo padre, e questo non ti risponde mai al telefono, penso che un po’ ti preoccupi…”

