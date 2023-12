Campo Ligure. Poco prima di mezzogiorno una decine di auto è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sull’autostrada A26 nel tratto tra Masone e Ovada in direzione Gravellona Toce. Il traffico è rimasto bloccato con 5 chilometri di coda e l’autostrada è stata chiusa.

L’incidente, di fatto un maxi-tamponamento a catena che per fortuna non ha provocato feriti, è avvenuto al chilometro 22, in corrispondenza di uno scambio di carreggiata all’altezza di Campo Ligure.

