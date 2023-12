Parcheggio in centro a Lerici, l’assemblea del Comitato di frazione chiede referendum sul farlo o no

Domandare alla popolazione se è favorevole a un parcheggio in centro a Lerici: questa la richiesta unanimemente emersa stamani dall’assemblea del comitato di frazione lericino, tenutasi nella sala consiliare. Un’istanza che va a fare da controcanto all’intento dell’amministrazione comunale di indire in primavera un referendum tra due possibili siti – Piazza Bacigalupi e Rotonda Vassallo – per la realizzazione dell’infrastruttura, non prevedendo una terza opzione, appunto quella del no alla stessa; terza opzione recentemente respinta in Consiglio comunale quando è stata bocciata una mozione in merito di Bernardo Ratti, tra gli intervenuti stamani in Comune (“Il referendum annunciato dall’amministrazione è inutile, una presa in giro: hanno già scelto di farlo in Piazza Bacigalupi, come da delibere e determine”, ha affermato ribadendo una posizione recentemente portata in Consiglio comunale). Il pronunciamento odierno non ha tuttavia il crisma della validità formale, essendo mancato, come già in altre occasioni, il numero minimo necessario di sessanta residenti presenti: ce n’erano poco meno di cinquanta, più qualche non residente. La posizione com’è detto è arrivata all’unanimità – nessuna mano alzata quando è stato chiesto se qualcuno fosse contrario alla proposta -, con la Legambiente lericina che, prima che l’adunanza si esprimesse, con il presidente Giovanni Cortelezzi ha rilevato “la necessità di un’indagine conoscitiva: prima di parlare di parcheggi, chiediamoci se c’è bisogno di un parcheggio per la comunità cittadina”. Mentre poco prima il prof. Euro Puntelli si era ricollegato al referendum del 1989 su sì o no a un possibile parcheggio interrato in Piazza Bacigalupi: “Furono raccolte 787 firme contrarie nel giro di 15 giorni – ha rammentato -. Ora se si torna a proporre un parcheggio in tale sito, democrazia vuole che il referendum venga nuovamente organizzato, sennò vuol dire che la democrazia ha una data di scadenza”.

L’assemblea, coordinata dal Consiglio del Comitato con la vice presidente Varena Pagano, la segretaria Giulia Fregoso e Silvia Modenese, aveva inoltre affrontato in apertura il tema delle spiagge della Venere Azzurra e di San Terenzo paese, chiuse da inizio settembre in relazione alla questione rotavirus; nel corso della trattazione il Consiglio del Comitato ha dato lettura del verbale dell’incontro sul tema avuto con il sindaco Leonardo Paoletti a ottobre.

Non è mancato sul finale un passaggio sulla partecipazione, in particolare sul numero minimo per dare ufficialità al voto; in merito, dalla platea è arrivata la richiesta di poter esprimere voto, previa delega, anche per chi è fisicamente impossibilitato a intervenire. “Al Comune lo abbiamo chiesto, essendoci persone di una certa età e invalide, ma ci è stato detto di no”, ha spiegato Fregoso. “Metteremo questo tema a verbale – ha concluso la vice presidente Pagano -, ma dall’amministrazione ci risponderanno che non siamo abbastanza attrattivi…”.

