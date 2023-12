Podismo/ Trail di Portofino con Valeria Straneo

Dall’ufficio stampa della manifestazione

Nicola Fenelli, manager dell’Atletica Due Perle, ha realizzato quello che si dice un “bel colpo”. Domenica 17 dicembre, infatti, avrà al via del Trail di Portofino un grande nome dell’atletica e della maratona azzurra come l’alessandrina Valeria Straneo, personaggio che davvero non ha bisogno di presentazioni, perché, con le sue imprese, ha fatto la storia. Dopo un inizio dedicato alle cosiddette corse non competitive, Valeria ha stabilito il record italiano di maratona con il tempo di 2h23’44” che è stato migliorato solo recentemente, e ha colto l’argento ai Mondiali di Mosca del 2013 e agli Europei di Zurigo del 2014 sempre sui classici 42,195 chilometri. Ma c’è di più: è un’affezionata presenza nella Mezza delle due perle, gara in occasione della quale ha realizzato anche il record del percorso. Tanto per dire quanto il Tigullio sia nelle sue corde, l’anno scorso la ragazzina (nata nel 1976) è giunta seconda sempre nella Half Marathon dietro alla sorpresa Benedetta Colliva. Domenica 17 dicembre sarà davvero interessante vederla nelle vesti di trailer: con la classe che possiede, sicuramente rivestirà il ruolo della protagonista sui magnifici sentieri del “Monte”.Inalterato il suo entusiasmo trascinante nei confronti della Liguria e delle bellezze panoramiche. Insieme con lei, tanti iscritti da tutta la Regione e da zone limitrofe come Lombardia e Piemonte.

