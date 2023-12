Primavera Sampdoria, notte fonda con la Fiorentina (1-4)

Bogliasco. Partita da dimenticare in fretta, quella persa dalla Primavera, contro una Fiorentina che si presentava al Tre Campanili stazionando nelle parti basse della classifica.

Eppure i viola hanno subito preso in mano il bandolo della matassa, dipanandolo poco dopo la mezz’ora (doppietta di Caprini al 32° e al 38°), ma già in precedenza gli altri due attaccanti fiorentini, Mendoza e Rubino, avevano creato problemi alla difesa blucerchiata, in costante affanno (al 10° Rubino sparava alle stelle un assist di Mendoza e al 28° faceva il bis su cross di Vigiani), con intramezzato un unico spunto della coppia Alesi/Ntanda (al 23°), con il belga tuttavia, poi, imbrigliato in area dalla difesa toscana.

