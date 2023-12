Promozione, San Francesco Loano. I rossoblù cadono in casa, Cattardico: “Non ci lamentiamo, ma pretendiamo rispetto”

Loano. Arriva una sconfitta, la prima da inizio campionato, per la San Francesco Loano che fino a ieri aveva vinto tutte le partite in casa. Oggi invece i rossoblù perdono l’imbattibilità, merito di una Sestrese capace di segnare due gol e portare dalla propria parte gli episodi. Episodi sui quali, però, il tecnico della San Francesco, Cristian Cattardico, ha da ridire.

La direzione arbitrale, infatti, non ha soddisfatto la capolista che recrimina due situazioni in area di rigore e contesta la gestione dei cartellini. In effetti le ammonizioni superano la doppia cifra e il doppio giallo a Buonocore ha complicato i piani della San Francesco. “Il fatto che non abbiamo mai dichiarato di voler vincere il campionato non significa che questa squadra non voglia giocarsela alla pari con le altre”, commenta l’allenatore nel post partita.

