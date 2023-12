Le insegnanti della scuola dell’infanzia di via Milano nell’ambito del loro progetto educativo avente come finalità “La promozione del benessere psicosociale e relazionale nella scuola” hanno attivato una raccolta alimentare in collaborazione con i volontari della Caritas di Recco.

Le famiglie degli alunni hanno risposto con entusiasmo e già il primo giorno avevano riempito lo scatolone posto nell’atrio della scuola.

