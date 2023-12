Anche quest’anno a Sarzana si terrà il concerto di Natale presso la chiesa di San Francesco. La data da segnare sul calendario è sabato 16 dicembre alle 21.30. Per il coro Sarzanae Concentus è un grande piacere invitare tutti a questo appuntamento ormai consueto in occasione del quale verrà presentato un repertorio sacro contemporaneo con la direzione del maestro Nicolò Ciuffi e la gradita partecipazione del Gounod Chorus di Sestri Levante.

Il coro Sarzanae Concentus inoltre indice audizioni per voci femminili e maschili al fine di ampliare il proprio organico in vista di un 2024 ricco di eventi già programmati.

L’articolo Ritorna il concerto di Natale con il coro Sarzanae Concentus proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com