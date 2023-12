‘Santa’: è mancato il papà di Silvia Pedemonte

E’ mancato a Genova dove abitava, Giovanni Pedemonte, 78 anni, papà della giornalista del secolo XIX Silvia. in forza alla redazione centrale, ma che per diversi anni si è fatta apprezzare come attenta cronista anche nel Tigullio occidentale. A dare l’annuncio della morte la moglie Rosa Maria e le figlie Cinzia e Silvia con le rispettive famiglie. Stefania Alia, direttrice del Secolo, scrive: “Cara Silvia il tuo papà resterà nella splendida persona che sei, nei ricordi di una vita, negli sguardi, anche quelli senza parole. Ti abbraccio”.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 11 alle 14.30, nella chiesa Alpe di Vobbia.

A Silvia Pedemonte le condoglianze della redazione di Levante News.

» leggi tutto su www.levantenews.it