Serie D, Albenga. Fossati: “Grande squadra, pensiamo partita dopo partita”. Di Stefano e Boloca: “Miglioriamo mese dopo mese, c’è un grande gruppo”

Albenga. Grandissima prova di forza della squadra bianconera oggi allo stadio Annibale Riva. Inizio strepitoso che porta in cattedra Barranco con una doppietta nei primi 10 minuti, per poi amministrare quasi tutto il primo tempo, solamente gli ultimi 10 minuti non premiano la squadra di Fossati, dove subisce un rigore e una palla gol sfiorata dal centravanti ospite. Poi la ripresa, dove l’Albenga ha dominato per tutti e 45 i minuti, gol di Masetti subito all’inizio del fischio d’inizio e verso il settantesimo il gol di Likaxhiu che chiude definitivamente i giochi.

Intervista di Fabio Fossati, Davide Di Stefano e Gabriele Boloca all’inizio della nostra pagina.

