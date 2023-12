Sotto 3 a 1 a cinque dal termine, il Parma agguanta il pari con due gol nel recupero

Il successo del Como sul Modena, un pari ricco di gol al Tardini, l’uno a uno tra Reggiana e Brescia chiudono la 16ma giornata della Serie B 2023/24, che ieri ha visto lo Spezia trovare il successo per 2 a 1 ad Ascoli. Il successo odierno del Como sul Modena (Verdi e Gabrielloni per i lariani, Zaro per il momentaneo pari modenese) porta gli uomini di Fabrgas, terzi, a quota 31 punti; emiliani a 26, settimi in classifica. Tre reti per parte in Parma-Palermo: rosanero avanti per due a zero (doppio Brunori) al termine della prima frazione, gialloblù che accorciano nei primi minuti della ripresa (rete dell’ex Spezia Estevez), poi il 3 a 1 di Segre all’85mo e padroni di casa che la riprendono con due reti siglate nel recupero (Mihaila e Charpentier), conquistando un punto che consente loro di issarsi in solitaria in vetta (Palermo ottavo a quota 25). Infine il pari (anche qui maturato oltre il novantesimo) tra Reggiana e Brescia, ora rispettivamente 15ma a 17 e 10ma 19 punti; vantaggio emiliano firmato da Girma, rigore al 92′, Moncini.

