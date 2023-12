Un anno ricco di premi e soddisfazioni per Giancarlo Guani e i suoi scritti

Lo spezzino Giancarlo Guani ha vinto il primo premio assoluto dell’ottava edizione del Premio internazionale di poesia e narrativa Percorsi letterari dal Golfo dei poeti Shelley e Byron e un importante riconoscimento in denaro per avere vinto la categoria relativa ai racconti per ragazzi con il libro “Un golfo di fiabe”.

Il riconoscimento è stato consegnato a Roma in una sala della Fiera del libro “La Nuvola” stracolma di pubblico.

