Una mongolfiera in Piazza Europa per l’accensione della Grande stella della solidarietà fra le generazioni

Il prossimo sabato 16 dicembre ritorna l’ormai tradizionale accensione della “Grande stella della solidarietà fra le generazioni”. L’evento è ideato e organizzato dalla Fondazione Villaggio Famiglia del presidente Bruno Dal Molin, con la fattiva collaborazione del Comune della Spezia e della Associazione Prospezia presieduta da Luciano Venturi.

A ravvivare l’evento saranno i bambini e le bambine della Federazione Italiana Scuole Materne della quale è presidente Pierluigi Castagneto.

Il messaggio, ormai consolidato, è quello di incentivare la solidarietà fra le generazioni e a tal scopo è previsto un nutrito programma di tutto rispetto: alle 15.30, da Piazzale San Domenico di Guzman, al suono delle cornamuse, partirà la Heart of Italy Pipe Band, seguita a sua volta dagli scolari dell’istituto scolastico Guzman e diretti in Piazza Europa.

Allo stesso orario, dal cortile dei Salesiani di via Roma, si avvierà verso la stessa piazza la banda civica Giacomo Puccini, con al seguito i bambini e ragazzi dell’Oratorio e lo storico gruppo Amici di Don Bosco. Naturalmente chiunque potrà aggregarsi ai suddetti cortei, che saranno accolti in piazza Europa dall’Orchestra di Fiati Città di Levanto. Seguirà una esibizione dell’Edilizia Acrobatica.

A seguire la cerimonia di accensione della Grande Stella presentata dal Cerimoniere Comunale, mentre a scandire i tempi dello spettacolo sarà la giovane giornalista Ginevra Masciullo.

