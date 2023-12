Altare, scatta la diffida per le aree ex Savam. La consigliere Scotti: “Vogliamo trasparenza”

Altare. “L’obiettivo di 1.128 EURO per l’inziativa popolare aree ex Savam è stato raggiunto, grazie alla sentita collaborazione di un centinaio di persone. Incarichiamo quindi l’avvocato amministrativista Del Fabro perché diffidi il Comune di Altare, la Prefettura di Savona e la Soprintendenza alle Belle Arti a procedere celermente verso la riapertura della strada senza attendere altro tempo, in quanto quello del forno San Rocco è un nodo ancora irrisolto”.

L’annuncio arriva dal consigliere comunale indipendente Rita Scotti sul caso della località valbormidese divisa in due da oltre un anno a causa della pericolosità degli edifici dell’ex Savam.

