Bilancio, Bruzzone (RossoVerdi): “Più di 168 milioni per i rifiuti nel 2024. Fallimento di chi promette e non fa”

Genova. “Era il 2017 quando il neo sindaco Bucci prometteva “sconti fiscali” sulla TARI, è invece, tra il 2018 e il 2022 la tassa sui rifiuti è cresciuta di più del 7%. Oggi in commissione bilancio, in analisi delle spese per il 2024, è emerso come il costo di smaltimento dei rifiuti è pari a 168.555.721,11 euro, tutti in TARI, e quindi tutti a carico dei contribuenti genovesi”.

A dirlo in una nota stampa il consigliere della lista RossoVerdi Filippo Bruzzone: “Tutti i rifiuti vengono portati fuori Comune, nulla viene trattato dentro il territorio comunale per poi essere portati a Scarpino. È il risultato di anni di promesse non mantenute, senza nessuna prospettiva rosea né su amiu, né su ciclo dei rifiuti, né per la città tutta”.

