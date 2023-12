Concerto di Natale della Banda “Città di Camogli G. Puccini”, sabato 16 dicembre alle 21 nella basilica di Santa Maria Assunta. Dirige il Maestro Gian Carlo Dalorto.

Domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 16.30 in Via Garibaldi (lungomare), Mercatino di Natale con tanti gadget tipici delle feste natalizie e idee regalo come sciarpe made in Italy confezionate a mano con tessuti italiani.

