Carenza parcheggi in Darsena, trenino turistico gratuito da piazza del Popolo: l’iniziativa degli esercenti

Savona. Trenino turistico gratuito da Piazza del Popolo alla Darsena tutti i sabati dal 16 dicembre al 6 gennaio dalle 18.30 alle 24. E’ l’iniziativa degli esercenti della Darsena di Savona per rispondere alla carenza di parcheggi della zona.

Si partirà con queste quattro serate in via sperimentale, poi i commercianti valuteranno se riproporre il servizio in altre occasioni. “Se non cambierà la situazione parcheggi saremmo obbligati a dare un servizio così o similare anche in futuro perchè ormai è diventato un incubo parcheggiare. In pochi anni sono stati tolti centinaia di posti auto“, ha spiegato Andrea Colombo, titolare del ristorante Zio Pesce.

