Festini con cocaina ed escort, l’architetto Cristilli: “Pronto a parlare con i magistrati”

Genova. Si è “messo a disposizione” per rispondere alle domande dei magistrati Alessandro Cristilli, l’architetto ed ex pallanuotista arrestato il 6 ottobre nell’ambito dell’inchiesta della squadra mobile coordinata dal pm Arianna Ciavattini sui festini con cocaina ed escort organizzati a casa sua e a casa dell’imprenditore Christian Rosolani, arrestato con Cristilli e da poco messo agli arresti domiciliari.

Cristilli ha comunicato la sua disponibilità a farsi interrogare nella richiesta formulata al gip di attenuazione della misura cautelare che gli è stata concessa nei giorni scorsi. Sia Cristilli sia Rosolani al momento della convalida dell’arresto si erano avvalsi della facoltà di non rispondere e nei quasi due mesi passati in carcere non hanno mai chiesto di parlare con il pm per difendersi o fornire chiarimenti ai fatti che vengono loro contestati.

» leggi tutto su www.genova24.it