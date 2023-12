Grande festa a Monterosso con il rituale del presepe vivente. Sabato prossimo tocca a Pignone

Ha aperto i battenti sabato scorso il presepe vivente per le vie di Monterosso. Falconieri e antichi mestieri hanno lasciato i visitatori immersi in un’atmosfera d’altri tempi fra dolci e piatti tipici dai banchi gastronomici. Per celebrare l’anniversario del primo presepio, è stata organizzata una fiaccolata finale lungo la via dei frati per raggiungere la natività presso il Convento dei Frati. Presso la chiesa del convento è in mostra tutto l’anno la riproduzione di quella che poteva essere la scena della valle reatina nel 1223: in alto il Santuario di Greccio incastonato nella roccia, nella valle San Francesco a braccia aperte, accompagnato da un gruppo dei suoi frati di Assisi, che contempla gioioso il presepe da lui voluto, mentre pastori e contadini sono intenti nelle loro attività. A Pignone il presepe vivente verrà invece rappresentato il prossimo sabato, 16 dicembre, sempre in omaggio all’ottocentesima ricorrenza. Dalle 12 si potrà pranzare tra i Mercatini di Natale con gnocchi, polenta, salsicce e patate al forno; dalle 14:30 disponibili anche sgabei, cioccolata calda e vin brûlé; alle 16 celebrazione della Santa Messa e alle 17 arrivo dei Re Magi.

