In Liguria ok ai medici pubblici nelle strutture private, Sansa: “Pietra tombale per gli ospedali”

Liguria. In Liguria le strutture sanitarie private accreditate (anche parzialmente) potranno avvalersi dell’operato dei medici dipendenti dal servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime intramoenia. È quanto prevede un emendamento alla legge di bilancio presentato oggi dalla giunta Toti in commissione. Si tratterebbe di una misura transitoria, fino al 2025.

“Si tratta dell‘ennesima picconata di questa maggioranza alla sanità pubblica per favorire gli interessi dei privati – commenta il consigliere Ferruccio Sansa, che ha diffuso la notizia, insieme ai colleghi della sua lista Roberto Centi e Selena Candia -. Non bastava l’intramoenia, che di fatto già ha introdotto una sanità diversa per tutti e a pagamento, ma almeno utilizzando medici e strutture pubbliche. Adesso i medici, formati a spese delle Università e degli ospedali pubblici, potranno essere arruolati dal privato. In pratica allo Stato i costi e ai privati i ricavi“.

