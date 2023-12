Celle Ligure. Incidente nella tarda mattinata di oggi sull’autostrada A10, avvenuto al km 30, sul viadotto Teiro, nel tratto tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, il sinistro ha riguardato due camion e due autovetture, per cause ancora in via di accertamento, ed è avvenuto proprio nel doppio senso di marcia istituito per i lavori in corso. A seguito dell’impatto tra i mezzi coinvolti, si sono creati 4 km di coda tra Albisola e Varazze verso Genova.

