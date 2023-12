Influenza e Covid come, dove e quando prenotare i vaccini

Pandemia e Stato di emergenza sono ricordi dolorosi ma fortunatamente lontani. Ciò non toglie però che la vaccinazione anticovid resti consigliata per alcune categorie di persone, per evitare complicazioni o particolari rischi per la salute soprattutto nei soggetti più fragili, lo stesso vale per il vaccino antinfluenzale. In questi giorni i dati diffusi anche da Regione Liguria tracciano un incremento dei casi di Covid e più cittadini si sono informati su entrambe le vaccinazioni.

Sia per Asl 5 che per le restanti liguri sono a disposizione il sito Prenoto vaccino e il numero verde di riferimento 800 938 818. Inoltre, è possibile prenotare anche in farmacia e gli sportelli Cup.

