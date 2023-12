Nel 2024 la Regione spenderà oltre 5 milioni in comunicazione, Toti: “Sono ancora pochi”

Genova. Inizia ad alzarsi la temperatura dello scontro politico sul bilancio regionale, presentato questa mattina in commissione consiliare prima di passare all’esame del Consiglio. A infiammare l’opposizione è in particolare una cifra: 5 milioni e 370mila euro in dotazione nel 2024 per finanziare le attività volte a “favorire la presenza istituzionale” dell’ente, cioè comunicazione, marketing territoriale, partecipazione ad eventi, spese di rappresentanza.

“Una quantità di risorse francamente imbarazzante – attacca Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico -. Siamo a quota 5 milioni di euro per la promozione istituzionale, il doppio rispetto al 2021. Per darvi una dimensione di quanto impattino, per il diritto allo studio se ne spendono 3,5″.

