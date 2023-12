Pallanuoto M/ Camogli, confermato mister Temellini

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Non è mai troppo presto per programmare il futuro, e così, a meno di 24 ore dalla delicatissima trasferta di Napoli contro il Posillipo, ecco che in casa bianconera arriva una prima, importante, ufficialità. Angelo Temellini, allenatore con cui la Rari Nantes Camogli è tornata in A1 10 anni dopo l’ultima volta, sarà alla guida della squadra bianconera anche nella stagione 2024-2025. Una notizia importante che conferma la fiducia che il club ripone nel suo tecnico, un tassello fondamentale per pensare al presente e allo stesso tempo al futuro del Camogli.

“Facciamo questo annuncio con grande soddisfazione alla vigilia di una partita molto importante“, spiega il presidente bianconero Massimo Bozzo, “Temellini è una persona onesta, sincera ed è un grande professionista. Siamo orgogliosi di poter annunciare già oggi che sarà ancora lui il nostro allenatore anche nella prossima stagione. Nei momenti non facili dobbiamo ripartire dalle nostre certezze. Tutta la società crede che la squadra possa rialzarsi e a tal proposito ci tengo a fare un grande in bocca al lupo di cuore ai ragazzi per la partita di domani, ma ci sembra opportuno, oltre al presente, pianificare anche il futuro e nel nostro “domani“ la prima cosa da fare era confermare la fiducia incondizionata nei confronti di Angelo Temellini. Angelo oltre al ruolo di allenatore della prima squadra, dalla prossima stagione supervisionerà anche tutto il lavoro del settore giovanile, diventando sempre più una figura centrale nel progetto bianconero“.

Un piccolo importante tassello per continuare a costruire, insieme, qualcosa di importante.

