Piaggio Aerospace: riaperti i termini per le offerte vincolanti

Villanova d’Albenga. Con un avviso a pagamento che verrà pubblicato domani su alcune testate finanziarie, i Commissari Straordinari di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation – Carmelo Cosentino, Vincenzo Nicastro e Gianpaolo Davide Rossetti – rendono noto di aver formalmente riaperto i termini per la presentazione di offerte definitive e vincolanti per l’acquisto di tutti i complessi aziendali facenti capo alle due società in amministrazione straordinaria.

Dunque un altro capitolo nella complessa vertenza industriale e nella procedura di vendita dell’azienda aeronautica, considerando che il termine ultimo era del 13 novembre scorso. Ora, dopo le valutazioni del caso, una ulteriori proroga.

