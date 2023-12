“Portico Laurina, da Via Gori accesso per rocciatori Cai, acrobati e saltatori con l’asta”

Portico del Laurina, in Piazza San Giorgio, a Sarzana, al centro di un intervento di Paolo Bufano, esponente del Partito democratico. “Un portico interessato almeno dai primi del ‘900 da una servitù di passaggio pedonale pubblico – scrive Bufano -. Quel passo della collettività è sopravvissuto intatto al regime fascista, all’avvento della Repubblica e alle amministrazioni di centrosinistra. Senza essere mai messo in discussione o ostacolato da alcuno. Il portico è di proprietà privata ma i sarzanesi hanno la piena facoltà di attraversarlo liberamente a piedi, per effetto del secolare esercizio di tale facoltà. Ma il diritto di passo pedonale pubblico attraverso il portico del Laurina probabilmente non sopravviverà all’amministrazione Ponzanelli, la quale in un primo tempo aveva provato a negarlo a beneficio della società proprietaria; poi, di fronte alla levata di scudi del Pd e all’indignazione popolare, la giunta ha fatto marcia indietro, garantendo che quel diritto di transito pedonale sarebbe stato preservato e ripristinato al termine dei lavori allo stabile.

Ma le cose sembrano mettersi diversamente”.

Prosegue l’ex consigliere comunale: “I lavori sono pressoché ultimati, e le transenne di cantiere che sbarrano i due accessi alle estremità del portico (quello da Via Gori e quello da Bia Brigate Muccini) stanno per essere rimosse. Ma per i sarzanesi probabilmente percorrere a piedi il portico del Laurina resterà un bel ricordo, o una chimera. Perché sul lato di Via Gori il portico stesso risulta strutturalmente inaccessibile sia in entrata che in uscita a causa di un dislivello, un gradone alto quasi un metro, invalicabile da parte di qualsiasi pedone che non sia un rocciatore del CAI, un acrobata o un saltatore con l’asta. Neanche l’ombra degli scalini che un tempo consentivano l’accesso al portico da Via Gori e da Piazza San Giorgio. Vediamo se a Palazzo Roderio fanno un’altra retromarcia…”.

