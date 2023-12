Premiati i giovani talenti di Genova: la cerimonia nel ricordo di Vincenzo Spera

Genova. Quinta edizione per Talenti di Genova, l’iniziativa nata nel 2019 per dare visibilità e riconoscimento ai cittadini che si sono distinti nel corso dell’anno e che hanno dimostrato particolari capacità in diversi settori.

Le giovani eccellenze di Genova sono state premiate nel pomeriggio nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alla presenza del sindaco Marco Bucci. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba, l’assessore alle Politiche per i giovani Francesca Corso e Manuela Arata, advisor del sindaco per l’Innovazione e la Tecnologia e coordinatore del comitato per la valorizzazione dei Talenti di Genova.

