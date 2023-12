Progetto CambioVia, Piana: “Finanziati altri tre anni di azioni per pascoli e prodotti della zootecnia di montagna”

Liguria. Proseguono le attività regionali a tutela dei pascoli e per la valorizzazione dell’attività degli allevatori, dei loro prodotti e delle antiche pratiche della transumanza, riconosciute Patrimonio Immateriale dell’Unesco dal 2019. Regione Liguria nella programmazione 2014-20 è stata capofila di progetti importanti su questi temi con i progetti Interreg CambioVia (con un budget di 2,3 milioni di euro, di cui 702.600 per la Regione Liguria) e nell’ambito del più ampio strategico Biodivalp (oltre 10 milioni di euro di cui per il territorio ligure circa 2 milioni), il progetto Probiodiv (con un budget totale di 1,8 milioni di euro, di cui circa 400.000 euro per il territorio ligure), più un’ampia famiglia di progetti (Alpimed Patrim, Recovalx, Tris) coerenti nella loro azione tra tutela e sviluppo agrosilvopastorale e turistico.

Ora, raccogliendo il testimone di tutto questo articolato quadro di progettazione, ripartono i nuovi CambioVia – Pro e In Pratica che si sono aggiudicati dal programma transfrontaliero Italia-Francia Marittimo un finanziamento complessivo nuovamente importante: già dopo questi primi bandi rasenta i 3,5 milioni di euro con una ricaduta sul territorio della regione per circa 1,2 milioni.

