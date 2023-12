“Quezzi discarica a cielo aperto”, la denuncia dei residenti: strade e marciapiedi invasi dalla spazzatura

Genova. Un lungo “tour degli orrori” quello compiuto questa mattina da una residente di Quezzi, che con alcuni video – poi pubblicati anche sui social – ha documentato come le strade del suo quartiere, oggi, si presentassero come una vera e propria “discarica a cielo aperto”.

Uno spettacolo indecoroso che purtroppo non sembra essere una novità per la zona: “Da via Daneo fino ai portici di via Fereggiano questo scempio è purtroppo cosa quotidiana – spiega Stefania, residente di Quezzi e che ogni giorno attraversa il suo quartiere per andare a lavorare in centro – sui marciapiedi, tra i bidoni, appoggiati ai muri c’è di tutto, dagli elettrodomestici ai materassi, sacchi di spazzatura di ogni dimensione abbandonati vicino ai bidoni, che spesso non sono neanche pieni“.

