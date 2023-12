Un flusso occidentale in quota pilota veloci impulsi perturbati a nord delle Alpi che interessano marginalmente la Liguria con passaggi di nubi alte anche estese alternati a schiarite; locali addensamenti di nubi basse associate a correnti più umide meridionali nei bassi strati.

TEMPERATURE: minime in ulteriore aumento, massime stazionarie o in lieve calo su valori molto miti per la stagione.

