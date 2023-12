Tordei S-Ciopà, storici ravioli destrutturati di Sarzana che hanno anticipato la moda della nouvelle cuisine

C’è stata un’epoca dove, colpa o merito dei grandi pensatori francesi degli Anni ’60, anche la cucina, la nouvelle cuisine, è stata influenzata dallo strutturalismo. Per anni, e ancora oggi, vengono serviti tiramisù destrutturati, lasagne destrutturate, qualsiasi antica ricetta, spesso perfetta nel suo equilibrio di gusti, destrutturata che, in soldoni, significava (e significa) accostare gli ingredienti senza “farli sposare” tra di loro, quasi che il loro matrimonio togliesse sapori anzichè esaltarli.

In Liguria, a Sarzana per l’esattezza, la “destrutturazione” è invece la storia di un piatto tipico, antico e buonissimo: tordei s-ciopà. I tordei sono, in Lunigiana, quello che nel resto della Liguria sono conosciuti come ravioli, un vanto regionale. La traduzione letterale di tordei s-ciopà è ravioli scoppiati, definizione che, in maniera chiara, indica che la pasta non contiene il ripieno, ma è il ripieno che avvolge la pasta. Un raviolo destrutturato ante litteram, insomma…

