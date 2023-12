Toti: “Il mio terzo mandato? Decideremo insieme agli alleati, in Liguria non c’è il divieto”

Genova. “Se vi sarà o no una terza amministrazione Toti lo decideranno gli alleati, Toti medesimo per il suo futuro di vita, e soprattutto gli elettori, ma non vi è alcuna preclusione di carattere normativo“. Così il presidente della Liguria ha risposto oggi a chi gli chiedeva se stia pensando al terzo mandato in vista delle elezioni del 2025. Un tema che sta emergendo in questi giorni all’interno del centrodestra, con Tajani e Salvini che si sono già schierati in difesa del principio continuità perché “hanno sempre ragione gli elettori”.

“Vi è un po’ di approssimazione in questo dibattito – riflette Toti -. La situazione tra Regioni è molto diversa. Vi sono Regioni che hanno recepito il divieto di terzo mandato nello statuto e nella legge elettorale, vi sono Regioni come la nostra che hanno cambiato nella scorsa legislatura la legge elettorale senza recepirlo. È ancora discusso se sia un tema di competenza regionale o nazionale. Sicuramente la Regione Liguria è esclusa da questo dibattito“.

