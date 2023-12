Turismo, alla Liguria l’unica licenza del centro nord per l’utilizzo della “Destination Management System”

Genova. Il ministero del Turismo ha assegnato alla Liguria l’unica licenza d’uso gratuita per il Nord e Centro Italia per l’utilizzo della soluzione cloud computing modulare, a valere sulla misura “Italia Destination Management System (DMS)”. Per il Sud erano previste quattro licenze assegnate a Campania, Sicilia, Sardegna, Molise.

Il Destination Management System (DMS) è un sistema software che permette la gestione integrata delle destinazioni turistiche e l’attuazione delle strategie di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione. Gestisce la pluralità di informazioni, risorse e servizi di una destinazione e automatizza processi ed attività che sono propri delle organizzazioni turistiche e risponde in maniera innovativa all’esigenza di promuovere e offrire al viaggiatore un’offerta integrata, coerente e competitiva, quale prodotto finale e coordinato di un network di soggetti, attori e fornitori che lavorano insieme al successo della destinazione.

» leggi tutto su www.genova24.it