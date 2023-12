Un paio di scarpe può fare la differenza in una Spezia sempre più povera: aumentano le richieste di aiuto al Santuario di Gaggiola

Può un paio di scarpe fare la differenza? La risposta è sì soprattutto se quel paio va a chi ne ha bisogno. Parte da qui l’iniziativa dell’associazione 50&Più che questa mattina ha incontrato i frati di Gaggiola e consegnato loro numerose paia di scarpe.

“Dona un sorriso” questo il nome dell’iniziativa un’iniziativa fortemente voluta dal presidente Giorgio Molinari e dal consiglio, che ha lo scopo di aiutare chi ha maggiormente bisogno.

La cospicua donazione è stata un’occasione per dimostrare che la solidarietà è una costante nella vita degli spezzini ma anche per cercare di focalizzare su quanti sempre più in difficoltà si rivolgono agli enti caritatevoli per chiedere, discretamente, una mano.

A margine dell’evento è emerso che sono sempre più donne a rivolgersi, nel caso specifico, al Santuario Sant’Antonio di Gaggiola, per un aiuto. Sono tante e le più diverse le persone che si rivolgono al presidio spirituale di Gaggiola. Molti hanno tra 50 e i 60 anni, per la maggior parte sono italiani che rimasti senza lavoro, con difficoltà di reimpiego anche per problemi fisici conseguenti a professioni usuranti. Per le altre nazionalità, il profilo dei richiedenti è tra i 18 e i 40 anni: molti sono nuclei familiari numerosi, con minori. Sono almeno un centinaio le famiglie che chiedono aiuto, alcune di esse sono seguite da tempo altre invece sono riuscite a rimettersi in piedi.

La realtà di Gaggiola è molto conosciuta anche per l’attività della mensa e offre 50/60 pasti completi per 6 giorni a settimana. Si siedono al desco di Sant’Antonio spesso giovani immigrati o adulti italiani che hanno avuto una vita faticosa fatta di precarietà e lavori saltuari a cui sono venute a mancare altre entrate come le pensioni. A fare la differenza in questo grande abbraccio solidale sono i volontari, sono 50 circa i collaboratori della mensa, le donazioni degli spezzini in generale. Soprattutto per chi collabora come volontario la giusta formazione resta un valore aggiunto.

Ed è dunque per questo motivo che più paia di scarpe possono fare la differenza, soprattutto quando chi chiede aiuto non ha praticamente protezione e calzature troppo usurate. L’aiuto spontaneo è arrivato da 50&Più ascoltando i frati.

